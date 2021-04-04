تنظيم 2596 ضبطاً وإغلاق مطاعم ومحال مخالفة للشروط الصحية بدمشق

دمشق-سانا

نظمت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق 2596 ضبط مخالفة وإغلاق بحق أصحاب مطاعم ومحال غذائية مخالفين للشروط الصحية منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه.

وبين مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور شادي خلوف في تصريح لمندوب سانا اليوم أن الضبوط التي نظمتها دوريات الرقابة الصحية خلال جولاتها اليومية على الأسواق تضمنت عدم تقيد أصحاب هذه المحال بتعليمات الشروط الصحية موزعة على 2433 ضبط مخالفة و163 إغلاقاً مؤكداً أنه تم سحب 185 عينة من المواد الغذائية لتحليلها في المخابر المعتمدة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأوضح خلوف أن الضبوط المنظمة والإغلاقات بسبب وجود لحم دجاج مفروم مسبقاً ودجاج فاسد ومواد أخرى منتهية الصلاحية وقذارة عامة وعدم ارتداء الكمامات والقفازات وعرض مواد خارج المحال وعدم تنفيذ أصحاب المحال الإنذارات الموجهة لهم وعدم إبراز وثائق مؤكداً أهمية التزام أصحاب المطاعم والمحال الغذائية بالشروط الصحية حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

فراس صافي