نيبنزيا: نتوقع معالجة موضوع الممتلكات الروسية في الولايات المتحدة

موسكو-سانا

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا الولايات المتحدة إلى التحلي بالتعقل والمسؤولية في معالجة قضية الممتلكات التي تعود للبعثات الدبلوماسية الروسية على الأراضي الأميركية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أغلقت في الثاني من أيلول عام 2017 القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو والبعثة التجارية الروسية في واشنطن ومكتبها في نيويورك كما أغلقت في آذار من عام 2018 القنصلية العامة الروسية في سياتل ومقر إقامة القنصل وجميعها أراضٍ روسية بموجب القوانين الدبلوماسية.

ونقلت وكالة تاس عن نيبنزيا قوله في مقابلة مع صحيفة كومسومولسكايا برافدا: “نتوقع من الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن ألا تلجأ إلى التسييس عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع قضية الممتلكات الدبلوماسية الروسية وأن تحكم عوضا عن ذلك العقل والمنطق وأخلاقيات وممارسات العمل الدبلوماسي المتعارف عليها”.

وتابع نيبنزيا أن موسكو تتوقع أن تسمع أنباء جيدة بهذا الخصوص قريبا مضيفا “أن كل سياج في الولايات المتحدة تقريبا يحمل لافتة كتب عليها ممنوع الدخول أو ممتلكات خاصة وكأنها “ملكية مقدسة” وهذا بالضبط ما يجعلنا نسعى لاستعادة ما هو ملك لنا هناك” مشيرا إلى أن موسكو تثير هذه القضية بشكل دوري مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعلاقات مع الدول المضيفة.

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت مؤخرا قرارا يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسوية هذه المسالة في أقرب وقت ممكن وفي حال لم يحدث ذلك فإحالة القضية للتحكيم لافتا إلى أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من مثل هذه المشاكل في العلاقة مع الولايات المتحدة فهناك أيضا إيران وكوبا ودول أخرى.