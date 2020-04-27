مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وتسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المشاركون في الملتقى العربي الدولي: الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية جريمة وينبغي رفعها فوراً
2020-04-26
برلمانية مصرية: الإجراءات الغربية المفروضة على سورية محاولة للتأثير على صمودها
2020-04-26
حزب سلوفاكي يندد بالإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
2020-04-25
برلماني مصري سابق يستنكر الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-04-24
نقابات إسبانية تندد بالحصار الاقتصادي المفروض على سورية
2020-04-23
الخارجية الروسية: قلقون من الانتشار الواسع لوباء كورونا بين العسكريين الأمريكيين في سورية
2020-04-23
نائب تشيكي: على الاتحاد الأوروبي تغيير سياسته الحالية تجاه سورية
2020-04-23
محليات
الاحتلال الأمريكي يدخل 30 صهريجاً وشاحنة محملة بحاويات معدنية من العراق باتجاه القامشلي
2020-04-26
التجارة الداخلية تعدل خطة بيع المواد الغذائية الأساسية عبر البطاقة الإلكترونية لشهري أيار وحزيران
2020-04-26
إعادة تفعيل مركز خدمة المواطن في حلب بعد إغلاقه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا-فيديو
2020-04-26
تأهيل ساحة خلف مجمع أفاميا باللاذقية وتحويلها إلى حديقة-فيديو
2020-04-26
الداخلية تستأنف تقديم خدمتي منح خلاصة السجل العدلي وبيان حركة قدوم ومغادرة
2020-04-26
تعبيد وتأهيل عدد من الطرق في ريف جبلة والقرداحة بمحافظة اللاذقية-فيديو
2020-04-26
إصلاح وتأهيل صمام ضخ المياه بسد محردة في حماة بخبرات وطنية
2020-04-26
رياضة
الدوري الإسباني يقدم خطته لاستئناف النشاط الكروي
2020-04-26
لورين الحسين تفوز ببطولة السويداء التنشيطية بالكاراتيه لمسابقة الكاتا
2020-04-26
لاعبو ومدربو أستون فيلا يوافقون على تأجيل 25 بالمئة من أجورهم
2020-04-25
الاتحاد الهولندي لكرة القدم ينهي بطولة الدوري دون تتويج بسبب كورونا
2020-04-24
لاعب بايرن ميونيخ كوتينيو يخضع لجراحة بالكاحل
2020-04-24
الفيفا يمنح الاتحادات الأعضاء 150 مليون دولار لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا
2020-04-24
إلغاء بطولة أوروبا لألعاب القوى بسبب جائحة كورونا
2020-04-23
اقتصاد
بيسكوف: روسيا قادرة على تحمل تراجع أسعار النفط
2020-04-26
إقبال ملحوظ من فلاحي الغاب على زراعة المحاصيل العلفية
2020-04-26
حركة نشطة تشهدها الأسواق بداية رمضان في ظل ارتفاع الأسعار ومطالب بتشديد الرقابة
2020-04-26
ضبط مسلخ فروج غير مرخص بحماة ومصادرة 5ر2 طن من الفروج
2020-04-26
إنتاج 38 ألف طن من الخضار الشتوية بالحسكة
2020-04-26
تنظيم 117 ضبطاً وإغلاق 90 فعالية تجارية مخالفة بحمص الأسبوع الماضي
2020-04-26
إيرادات المناطق الحرة تحافظ على استقرارها رغم إجراءات التصدي لكورونا
2020-04-25
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الاحتلال الأمريكي يدخل 30 صهريجاً وشاحنة محملة بحاويات معدنية من العراق باتجاه القامشلي
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المشاركون في الملتقى العربي الدولي: الإجراءات الاقتصادية القسرية ضد سورية جريمة وينبغي رفعها فوراً
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مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وتسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها
مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وتسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها
2020-04-27
2020-04-27
kamel
سابق
مراسل سانا: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق
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