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عــاجــل مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وتسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها

مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وتسقط عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها

2020-04-27

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