الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا بينها 11 حالة وافدة من الخارج

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية فى الصين اليوم أنها تلقت تقارير عن 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البر الرئيسي الصينى الليلة الماضية بما فيها 11 حالة وافدة من الخارج.

وأشارت اللجنة في تقرير يومي وفق ما نقلت وكالة شينخوا إلى أن الحالة التي تم تسجيلها محليا كانت في مقاطعة هيلونغجيانغ لافتة إلى مغادرة 89 شخصا المستشفيات بعد شفائهم بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 8 حالات إلى 49 حالة.

ولم تبلغ اللجنة عن تسجيل حالات وفاة أمس في البر الرئيسي كما تم الإبلاغ عن 3 حالات جديدة مشتبه بإصابتها بواقع حالتين وافدتين وحالة محلية في بكين.

ووفق اللجنة فقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 82816 حتى يوم أمس بما في ذلك 838 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج و77346 خرجوا من المستشفى بعد شفائهم فيما توفي 4632 شخصا جراء الفيروس.

وحتى يوم أمس تم الإبلاغ عن 1035 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك أربع حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو و428 حالة في تايوان بما في ذلك ست حالات وفاة.

وفي مقاطعة هوبي وسط الصين أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم عدم تسجيل إصابات مؤكدة جديدة بكورونا أو وفيات الليلة الماضية.

بدورها أكدت لجنة الصحة المحلية في بلدية شنغهاي عدم تسجيل إصابات مؤكدة جديدة بـ “كوفيد19” في إقليم شنغهاي أمس مشيرة إلى أن ما مجموعه 302 حالة وافدة تم تسجيلها في الاقليم بينها 216 مريضا متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفى و86 مريضا آخرين لا يزالون يتلقون العلاج.