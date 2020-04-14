السماح لحرف ومهن جديدة بالاستمرار في العمل

دمشق-سانا

قرر الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا استثناء حرف ومهن جديدة من قرارات الإغلاق وعودتها للعمل شرط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا.

وشملت المهن الجديدة محلات الصاغة وتركيب منجور الألمنيوم والبلور وخراطة المفاتيح ومحلات العدد الصناعية ومحلات تشريج الموبايلات وإصلاحها ومحلات خدمة التكاسي باعتبارها مهناً متممة للعملية الإنتاجية على أن تلتزم هذه المحلات باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعمل بالحد الأدنى من العمال وضمان عدم حدوث ازدحام والالتزام بأوقات الحظر المفروضة.

وكان مجلس الوزراء قرر أمس السماح لمهن “ميكانيك وكهرباء السيارات والدوزان وصيانة الآليات الزراعية والحصادات ومحلات الحدادة الافرنجية والخراطة والنجارة والخياطة الفردية ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والري الحديث” بالاستمرار في العمل.