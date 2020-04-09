نوفاك يدعو إلى إجراءات عاجلة للحد من فرط الإنتاج في سوق النفط

موسكو-سانا

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إلى إجراءات عاجلة بمشاركة جميع منتجي النفط مشيراً إلى أنه يجب على جميع البلدان المنتجة للنفط توحيد الجهود للحد من فرط الإنتاج في السوق.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نوفاك قوله خلال اجتماع أوبك “نعتبر أنه من المبرر زيادة عدد الدول التي يمكنها المشاركة في جهود توحيد استقرار الوضع في العالم ونرحب مرة أخرى بمشاركة زملائنا الذين لم يشاركوا من قبل في اتفاق أوبك”.

وأضاف نوفاك “يتوجب على جميع البلدان المنتجة للنفط توحيد الجهود للحد من فرط الإنتاج في السوق”.

وكانت أسعار النفط العالمية قد هوت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها حيث انخفض سعر مزيج برنت إلى ما دون الـ 25 دولاراً للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ عام 2003.