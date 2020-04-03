محافظة دمشق: السماح لمحال إصلاح السيارات ومعامل النسيج والمطابع بالعمل من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 4 عصراً

دمشق-سانا

أصدرت محافظة دمشق قراراً يسمح لأصحاب الفعاليات المرخصة أصولا ضمن مناطق ابن عساكر الصناعية وحوش بلاس لإصلاح السيارات ومجمع القدم الصناعي والزبلطاني الصناعية بالعمل ضمن أوقات الدوام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً وحتى إشعار آخر مع الالتزام بمواعيد الحظر المطبقة يومي الجمعة والسبت.

وشمل القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم المنشآت (الغذائية والبلاستيكية وأكياس النايلون وخراطة المعادن وصيانة المحركات والمطابع)

في منطقة ابن عساكر الصناعية كما يشمل محال إصلاح ميكانيك وكهرباء السيارات وخراطة المحركات وبيع القطع التبديلية في منطقة حوش بلاس الصناعية لإصلاح السيارات ومجمع القدم الصناعي.

ووفقاً للقرار يسمح أيضاً بالعمل لمهن الصناعات النسيجية وصناعة التريكو والجوارب وخياطة الألبسة في منطقة الزبلطاني الصناعية إضافة إلى المطابع المرخصة أصولاً ضمن محافظة دمشق.

ودعت المحافظة في قرارها أصحاب هذه المنشآت والمحال إلى التقيد بالنظام العام وتنفيذ الإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة.