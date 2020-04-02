الداخلية تطلب من الجهات التابعة لها عزل مدينة السيدة زينب بريف دمشق بشكل كامل

دمشق-سانا

طلبت وزارة الداخلية من الجهات التابعة لها عزل مدينة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق بشكل كامل ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر وذلك تنفيذا لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تعميم لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه ينفذ عسكريو قوى الأمن الداخلي في قيادتي شرطة دمشق وريف دمشق عملية العزل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قائدي شرطة المحافظتين.

وأشارت الوزارة إلى تكثيف الدوريات على مداخل ومخارج المدينة وشوارعها على مدار الساعة لضمان حسن التزام المواطنين والمقيمين بتدابير العزل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين إضافة إلى نشر دوريات متحركة في أرجاء المدينة لمنع التجمعات.

وكان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا درس آلية عزل تدريجية لمناطق التجمعات السكانية المكتظة وقرر عزل منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقييد الحركة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حفاظاً على السلامة العامة.