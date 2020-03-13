أمطار الخير في حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سلوتسكي:واشنطن تقوض الاستقرار بسورية وعليها سحب قواتها من أراضيها
2020-03-12
الخارجية الكازاخية: لا موعد محدداً بعد للجولة المقبلة من محادثات أستانا
2020-03-12
مباحثات سورية كوبية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
2020-03-12
خبير هندي: أردوغان يدعم الإرهابيين بتشجيع من الغرب
2020-03-12
برلماني تشيكي يؤكد أن قوات النظام التركي المنخرطة بدعم الإرهاب تلقت ضربات موجعة على يد الجيش السوري
2020-03-12
دبلوماسي وخبيران روسيان ينددون بالعدوان التركي على الأراضي السورية
2020-03-11
صباغ: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحتاج إلى تغيير نهجها وتأكيد حياديتها واستقلالها وموضوعيتها
2020-03-11
محليات
استشهاد مدني بانفجار عبوة زرعها إرهابيون في سيارته عند مفرق الدحاديل بدمشق
2020-03-13
الحرارة إلى انخفاض وهطلات مطرية غزيرة متوقعة في أغلب المناطق وسرعة الرياح تتجاوز 90 كم/سا
2020-03-13
هطلات مطرية غزيرة في المحافظات الجنوبية أعلاها بريف دمشق 55 مم
2020-03-13
عودة التيار الكهربائي إلى بلدة أبو راسين بريف الحسكة بعد خمسة أشهر من انقطاعه جراء العدوان التركي
2020-03-12
الأوقاف تدعو إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة منعاً لانتشار الأمراض الوبائية
2020-03-12
القبض على شخص مروج مواد مخدرة ومصادرة 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر
2020-03-12
انقطاعات متكررة بالتيار الكهربائي في السويداء جراء شدة الرياح
2020-03-12
رياضة
إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1 بسبب فيروس كورونا
2020-03-13
إصابة مدرب أرسنال بفيروس كورونا ورابطة الدوري الإنكليزي تدعو لاجتماع طارئ
2020-03-12
مدرب منتخب سورية الجديد نبيل معلول: سنبذل كل الجهود للوصول إلى مونديال كأس العالم
2020-03-12
الفيفا يؤجل تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية بسبب كورونا
2020-03-12
اختتام بطولة الجمهورية لألعاب القوى باللاذقية
2020-03-12
تأجيل مباراتين مرتقبتين في دوري أبطال أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-03-12
فوز النواعير على الاتحاد في دوري الناشئين بكرة اليد
2020-03-12
اقتصاد
مشتل نمرة الحراجي بالسويداء.. توفير الغراس المتنوعة لمنطقة شهبا ومحيطها بالكامل
2020-03-13
ارتفاع أسعار النفط
2020-03-13
السورية للتجارة: وضع 3 صالات جديدة بالخدمة في حلب-فيديو
2020-03-12
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 62ر7 نقاط
2020-03-12
زراعة 1157 هكتاراً بالبطاطا الربيعية في منطقة الغاب
2020-03-12
البلاديوم يهوي 11 بالمئة والذهب أكثر من 3 بالمئة وسط بيع واسع
2020-03-12
بدء زراعة الحمص بالحسكة والمساحة المخططة 21 ألف هكتار
2020-03-12
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الشريط الأخباري
استشهاد مدني بانفجار عبوة زرعها إرهابيون في سيارته عند مفرق الدحاديل بدمشق
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الخارجية الكازاخية: لا موعد محدداً بعد للجولة المقبلة من محادثات أستانا
وضع المسارات الرئيسة لتطوير عمل شركات ومؤسسات القطاع العام الإنشائية
الخارجية الروسية: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تزيد حدة التوتر في المنطقة
مجلس الشعب يقر ثلاثة مشاريع قوانين بينها إلغاء مادة من قانون العقوبات تتعلق بـ (جرائم الشرف)
أكاديميون ونقابيون: انتخابات مجلس الشعب رسالة للمجتمع الدولي ودليل على تعافي سورية وانتصارها
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: لجان الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أنهت دراسة قانونية طلبات الترشح
أمطار الخير في حماة
2020-03-13
تصوير: ابراهيم عجاج
أمطار الخير في حماة
2020-03-13
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تصوير: ابراهيم عجاج
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