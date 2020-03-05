وارن تعلن انسحابها من السباق للانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن الانسحاب من الحملة التمهيدية للترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الديمقراطي.

وذكرت قناة “سي إن إن” التلفزيونية الأمريكية أن وارن ستلقي كلمة في كامبريدج في ولاية ماساتشوستس توضح فيها أسباب انسحابها من السباق.

يشار إلى أن وارن لم تفز بأي من جولات الانتخابات التمهيدية الديمقراطية العشرين التي نظمت حتى الآن حتى في ولاية ماساتشوستس التي تمثلها في مجلس الشيوخ وفي أوكلاهوما حيث ترعرعت.

ومع انسحاب وارن سيبقى هناك منافسان حقيقيان اثنان للفوز بحق الترشح عن الحزب الديمقراطي هما السيناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن.