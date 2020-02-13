بلومبيرغ: ترامب عديم الكفاءة والأمريكيون يسخرون منه

واشنطن-سانا

وصف الملياردير الأمريكي مايكل بلومبيرغ الساعي لأن يكون مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه عديم الكفاءة مشيراً إلى أن الأمريكيين يسخرون منه ويصفونه “بمهرج الكرنفال المجنون”.

ونقلت فرانس برس عن بلومبيرغ قوله مخاطباً ترامب: “نتشارك معرفة الكثير من الناس في نيويورك.. إنهم يسخرون منك في غيابك ويطلقون عليك اسم مهرج الكرنفال المجنون.. يعرفون أنك بددت ثروة ورثتها في صفقات غبية وبسبب انعدام الكفاءة”.

وأضاف بلومبيرغ متوعداً بهزيمة ترامب في الانتخابات “لدي الخبرة والموارد لهزيمتك..وسأهزمك”.

من جهته رد ترامب واصفاً بلومبيرغ في تغريدة بأنه “فاشل يملك المال لكنه لا يجيد النقاش وليس له أي حضور”.

ويأتي ذلك مع صعود نجم بلومبيرغ في استطلاعات الرأي بعد أن حطم جميع أرقام الإشهار القياسية للحملات الانتخابية الرئاسية اذ أنفق أكثر من 260 مليون دولار.

وبلوميبرغ مصنف من قبل جملة استطلاعات الرأي الوطنية في المرتبة الثالثة بين مرشحي الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي خلف السناتور بيرني ساندرز ونائب الرئيس السابق جو بايدن لكنه اختار عدم المشاركة في الجولات الأربع الأولى للانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي التي تفرز عدداً ضئيلاً من المندوبين الذين سيشاركون في المؤتمر المنعقد في تموز لاختيار مرشح الحزب.

ويركز بلومبيرغ حاليا على 14 ولاية ستدلي بأصواتها في “الثلاثاء الكبير” في 3 آذار القادم من بينها تكساس وكاليفورنيا اللتان تنتخبان أكبر عدد من المندوبين.