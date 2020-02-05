الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وانتهاكه للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا: إن “جريمة قتل الفتى محمد طعمة برصاص قوات الاحتلال في الخليل هي امتداد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة” مؤكدة أن الانحياز الأميركي للاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية أن “صفقة القرن” المشؤومة تعطي الضوء الأخضر للاحتلال في تنفيذ ممارساته العدوانية بحق الفلسطينيين والتي تهدف إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

واستشهد فتى فلسطيني في وقت سابق اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

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