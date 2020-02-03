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إصابة طفلة يمنية بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان في صعدة

2020-02-03

صنعاء-سانا

أصيبت طفلة يمنية اليوم جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في محافظة صعدة.

وذكر موقع المسيرة نت أن طفلة أصيبت بجروح إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية كتاف بالمحافظة.

وكان طيران العدوان السعودي قد شن في وقت سابق اليوم أربع غارات على مديرية الغيل وغارة على منطقة سدبا بمديرية المتون بالجوف وغارة على مديرية مجزر بمحافظة مأرب.

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