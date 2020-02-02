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عــاجــل مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تكتشف مقراً محصناً تحت الأرض لقيادة التنظيمات الإرهابية يضم ورشاً لتصنيع الأسلحة في بلدة معردبسة جنوب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي

مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تحرر قرية خلصة على محور خان طومان بريف حلب الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين

2020-02-02

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مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تكتشف مقراً محصناً تحت الأرض لقيادة التنظيمات الإرهابية يضم ورشاً لتصنيع الأسلحة في بلدة معردبسة جنوب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي

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