مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تحرر قرية خلصة على محور خان طومان بريف حلب الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مرتضى: لبنان بحاجة إلى علاقات مميزة مع سورية
2020-02-01
مصر تحذر من مواصلة النظام التركي نقل الإرهابيين من سورية لليبيا
2020-02-01
فرنسا: اعتقال متزعم في (جيش الإسلام) لارتكابه جرائم حرب
2020-01-31
بوتين وميركل يبحثان هاتفياً الوضع في سورية وليبيا
2020-01-31
عون يبحث مع خوري عمل المجلس الأعلى السوري اللبناني
2020-01-31
زاخاروفا: روسيا ملتزمة بتعهداتها بشأن تسوية الأزمة في سورية بصيغة أستانا واتفاقات سوتشي
2020-01-30
غولن: أردوغان قاتل ويداه ملطختان بالدماء وسياسته استبدادية
2020-01-30
محليات
القبض على أشخاص متعاملين بغير الليرة السورية وضبط عملات عربية وأجنبية مختلفة بدير الزور
2020-02-02
الحرارة إلى ارتفاع وتحذير من حدوث الصقيع وتشكل الضباب في مناطق عدة
2020-02-02
أبناء الجولان يعلنون إضراباً عاماً يوم غد رفضاً لمخطط الاحتلال إقامة توربينات هوائية على أراضيهم
2020-02-01
جامعة حلب: تأجيل امتحانات يوم الغد إلى موعد يحدد لاحقاً
2020-02-01
إعلان النتائج النهائية للامتحان التقويمي الوطني لحملة الإجازة غير السورية في طب الأسنان
2020-02-01
بحيرة سد 16 تشرين باللاذقية تصل إلى عتبة تخزينها الطبيعي وفتح مأخذ بوابة الري
2020-02-01
مؤسسة مياه الشرب في حماة: مشروعات جديدة في الغاب بكلفة مليار و250 مليون ليرة
2020-02-01
رياضة
فضيتان وثلاث برونزيات لسورية في ختام مشاركتها بالبطولة العربية للجودو
2020-02-02
اختتام بطولة اللاذقية في رياضة الكيك بوكسينغ
2020-02-02
بايرن يفوز على ماينتس وينتزع صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني
2020-02-01
باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بفوزه بخماسية على مونبلييه
2020-02-01
ليفربول يفوز على ساوثامبتون في الدوري الإنكليزي
2020-02-01
ريال مدريد يهزم أتليتيكو في الدوري الاسباني لكرة القدم
2020-02-01
برونزيتان لسورية في اليوم الأول للبطولة العربية للجودو
2020-02-01
اقتصاد
توقيف شخص في دير عطية بريف دمشق يتعامل بغير الليرة
2020-02-01
إيران تعلن انتهاء المرحلة التطويرية الـ 14 في أضخم حقل غاز بالعالم
2020-02-01
القبض على 3 أشخاص في شركة شحن ومركز بيع دخان في جرمانا يتعاملون بغير الليرة
2020-02-01
بدء بيع المواد الغذائية عبر البطاقة الالكترونية في صالات السورية للتجارة… النداف: إمكانية زيادة الكميات وإضافة مواد جديدة-فيديو
2020-02-01
9 آلاف طن كميات الأقطان المحلوجة في محلج العاصي
2020-02-01
المساحات المزروعة بالمحاصيل الطبية والعطرية بالحسكة تصل إلى 7 آلاف هكتار
2020-02-01
السورية للتجارة تفتتح مركزاً جديداً في حي الأميركان باللاذقية
2020-02-01
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وحدات من الجيش تطهر ثلاث قرى جديدة بريف إدلب من الإرهاب
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مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تكتشف مقراً محصناً تحت الأرض لقيادة التنظيمات الإرهابية يضم ورشاً لتصنيع الأسلحة في بلدة معردبسة جنوب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي
مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تحرر قرية خلصة على محور خان طومان بريف حلب الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين
2020-02-02
2020-02-02
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مراسل سانا: وحدات الجيش العربي السوري تحرر قرية خلصة على محور خان طومان بريف حلب الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين
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