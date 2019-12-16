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إنارة المحاور الرئيسة بمدينة حمص بالطاقة الشمسية

2019-12-16

حمص-سانا

بدأ مجلس مدينة حمص بالتنسيق مع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس دائرة العلاقات  المسكونية والتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمشروع إنارة المحاور الرئيسة في المدينة بالطاقة الشمسية.

وأوضح المهندس محمد بزناوي رئيس دائرة الإنارة العامة في مجلس مدينة حمص في تصريح لمراسلة سانا أن المشروع يشمل إنارة طريق حماة من الساعة القديمة حتى دوار الكراجات القديمة والكورنيش الغربي من مشفى الكندي حتى دوار الكراجات القديمة وشارع ابراهيم اليازجي بحي باب السباع وشوارع دلال النشيواتي وكعب الأحبار وميسلون من دوار باب تدمر باتجاه حي الزهراء وامتداد شارع الستين.

ولفت بزناوي إلى أنه تم الانتهاء من إنارة شارع ابراهيم اليازجي المعروف بشارع الوادي وتم وضعه في الخدمة.

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