استشهاد عنصرين من دائرة حراج اللاذقية وفرق الإطفاء تكافح لاخماد حريق كبير اندلع في ريف القرداحة

اللاذقية-سانا

استشهد عنصران من دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية وأصيب ثمانية آخرون بحروق واختناقات فيما تكافح فرق الإطفاء منذ ساعات مساء الأمس لإخماد حريق كبير اندلع في أحراج قرية فرز العنانيب بريف منطقة القرداحة.

وقال المهندس منذر خير بك مدير زراعة اللاذقية في تصريح لمراسل سانا إن كل الإمكانيات مسخرة في التعامل مع الحريق على أمل إخماده بأقصر وقت وخاصة أنه يقع في منطقة جغرافية تضاريسها صعبة مع كثافة حراجية مشيرا إلى أن بعض هذه الحرائق قد يكون بفعل فاعل.

وأضاف أن عدد الحرائق التي اندلعت في المحافظة أمس بلغ 14 منها ثمانية في منطقة القرداحة تم إخمادها جميعا موضحا أن هبوب رياح قوية مساء تسبب بتجدد اندلاع النيران في أحراج قرية فرز العنانيب ومحاصرة أكثر من فرقة إطفاء ما أدى إلى استشهاد المهندس رئيس شعبة الحرائق في دائرة الحراج بمديرية الزراعة في المحافظة وعامل اطفاء خلال التعامل مع الحريق.