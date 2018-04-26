جامعة دمشق تكرم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في الأولمبياد الجامعي للرياضيات

دمشق-سانا

كرمت جامعة دمشق اليوم الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في الأولمبياد الطلابي الجامعي العاشر للرياضيات لعام 2018 والذي شارك فيه 139 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة وفروعها “الطب البشري والصيدلة والعلوم و الهندسة”.

وحاز المركز الأول الطالب غيث الزحيلي من كلية الطب البشري فيما حاز المركز الثاني الطالبة البتول فاطمة القاسم من كلية العلوم قسم الإحصاء الرياضي والمركز الثالث الطالب نذير تيناوي من كلية العلوم قسم الرياضيات.

ولفت الطلاب الفائزون في تصريحات لـ سانا إلى أن المشاركة بالمسابقات العلمية في الجامعة تفتح آفاقا للطالب لاختبار منهج جديد بالإبداع والتفكير ضمن أجواء من المنافسة تساهم بتنمية المهارات الذهنية لجميع الطلاب الذين لديهم هواية بالرياضيات وليس فقط طلاب قسم الرياضيات.

وفي كلمته أكد الدكتور محمد ماهر قباقيبي حرص الجامعة على أن تكون حاضنة لأي نشاط أو تظاهرة علمية وأكاديمية واكتشاف التميز والإبداع في كلياتها التي تضم نحو 270 ألف طالب وطالبة.

وبين الدكتور عبد اللطيف هنانو رئيس اللجنة العلمية في أولمبياد الرياضيات أن اللجنة العلمية حرصت على صياغة أسئلة تقيس مهارات التميز والإبداع وترتكز على المحاكمة المنطقية والتفكير الناقد والمرونة والأصالة في التفكير والقدرة على توظيف المعرفة في حل المشكلات العلمية.

وأعرب الدكتور محمود قويدر عميد كلية العلوم في جامعة دمشق عن فخره واعتزازه بالطلاب المشاركين في الألمبياد وقال: “إنهم يشكلون عصب الحياة وروح التفاؤل بما يمثلون من قيم وطنية وعلمية وأخلاقية وعلى عاتقهم تقع مسؤءوليات جسام لتعزيز منعة الوطن وصموده”.

الدكتور خالد خنيفس رئيس قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة دمشق اعتبر ان تكريم الفائزين رسالة للعالم أن سورية بلد التميز والنبوغ و الإبداع وانها مستمرة في تقديم أجيال من المتميزين الذين يحملون منارة العلم.

وتضمن التكريم منح شهادات تقدير وجوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى .

هيلانة الهندي