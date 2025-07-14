خدمات طبية مجانية في حملة شفاء 2

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة حملة شفاء 2 بمشاركة نحو 130 طبيباً، وبالتعاون مع المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين “أيدا” وبالتنسيق مع مديريات الصحة والمشافي في مختلف المحافظات.

وأوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير القراط في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة تستهدف محافظات دمشق وحماة وحلب وحمص وإدلب واللاذقية ودرعا ودير الزور، وتشمل معظم الاختصاصات الطبية كالجراحة والقثطرة القلبية والجراحات العصبية والعظمية والبولية والداخلية والعامة والأطفال.

وأكد الدكتور القراط أن الوزارة ستواصل العمل والتنسيق مع كل الجمعيات والمنظمات لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، مثمناً الجهود التي تبذل في سبيل الارتقاء بواقع القطاع الصحي في سوريا.

1000 عملية مجانية في كل المحافظات

بدوره رئيس قسم جراحة الشريان الأبهر وزرع الصمامات بمدينة آخن الألمانية، منسق وجراح في مركز دمشق لأمراض وجراحة القلب الدكتور محمد أمين خطاب أشار إلى أن عدد العمليات التي سيتم إجراؤها 1000 عملية مجانية في كل المحافظات وبمعظم الاختصاصات، مبيناً أنه تم تسجيل قرابة 10 آلاف مريض سيتم فرزهم وتقييم حالاتهم وتحديد الأولويات بالتداخل الجراحي أو المعاينة الطبية حسب أولوية الحالة الصحية.

من جهة أخرى بيّن عدد من الأطباء المشاركين في الحملة الصعوبات المرافقة لعملهم ضمن الحملة والتي تتعلق بضعف البنية التحتية المتهالكة للمنشآت الصحية، والنقص في المعدات والأدوات والقوى العاملة من أطباء وتمريض.

الحملة مستمرة حتى 23 آب المقبل

وتستمر حملة شفاء 2 حتى الثالث والعشرين من آب المقبل، وتعمل على تأمين جميع المستلزمات والأدوية اللازمة للإجراءات الطبية، وتشكل بعداً إنسانياً ورسالة تضامن من المغتربين السوريين لأبناء وطنهم الأم.

يشار إلى أنه خلال حملة شفاء1 التي استمرت لمدة 3 أسابيع في نيسان الماضي تم إجراء 670 عملية، منها 236 ‏تداخلية و74 قلبية و90 عظمية و52 بولية و46 حشوية و67 عصبية و‌43 وعائية و9 صدرية و22 ترميمية و31 هضمية، معظمها عمليات ‏نوعية وأجريت لأول مرة في سوريا بمشاركة 110 أطباء إضافة لإجراء ‏دورات تدريبية للكوادر الصحية في المشافي، وصيانة وإعادة تقييم الأجهزة ‏الطبية المتضررة.‏