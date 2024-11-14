تنظيم 26 ضبطاً تموينياً في السويداء

السويداء-سانا

نظَّم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء 26 ضبطاً تموينياً لمخالفات مرتكبة في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر مدير التجارة الداخلية بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار أسبوع شملت مخبزاً خاصاً بسبب الاتجار بالدقيق التمويني مع فرض غرامة بحق صاحبه تجاوزت قيمتها 256 مليون ليرة سورية ومخبزاً ثانياً خاصاً لوجود نقص بوزن ربطة الخبز مع تغريم صاحبه بقيمة أكثر من 18 مليون ليرة.

كما تضمنت الضبوط بحسب مهنا 20 محلاً تجارياً لعدم الإعلان عن الأسعار وثلاث وسائل نقل لتقاضي أجور زائدة ومعصرة زيتون لمزاولة العمل بدون ترخيص.

عمر الطويل

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