فعالية أدبية للشاعر بديع صقور في ثقافي جبلة بعنوان مات البنفسح.. إنها الحرب

اللاذقية-سانا

احتضن المركز الثقافي العربي بجبلة فعالية أدبية بعنوان “مات البنفسج.. إنها الحرب” ناقشت المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر بديع صقور.

وقدمت الإعلامية منيرة أحمد الشاعر صقور الذي اعتبرته في طليعة شعراء قصيدة النثر المعاصرين وله أسلوبه الخاص والمميز فيها.

وقرأ الشاعر صقور نصوصاً من المجموعة التي بث فيها ما يعتمل في دواخله من مشاعر نحو الحرب وما جرّته من خراب على الطبيعة والحجر والبشر وكل ما هو جميل في بلادنا فقال: “في الليلة الأولى للحرب نامت الجلنارة في حضن أمها..قبيل الشروق اخترقت رصاصة صدرها”.

وعبرت القصيدة التي أخذت المجموعة اسمها عن آثار ذلك الدمار والخراب على البشر من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية ما دفع الكثيرين إلى الهجرة خارج الوطن تاركين أشياءهم وذكرياتهم ليموتوا في المغترب فقال فيها: “أماه يا من أنت في السماء. ليتقدس اسمك.. دعيهم يعودوا إلى الوطن لا تسمحي لهم أن يموتوا في المنافي”

وتعتبر هذه المجموعة للشاعر صقور من أدب الحرب الذي بدأ يتبلور في السنين الأخيرة وهي تعبر عن موقفه وموقف معظم الأدباء الوطنيين ضد الحرب ووقوفهم إلى جانب الوطن.

والشاعر صقور من مواليد اللاذقية وهو عضو اتحاد الكتاب العرب جمعية الشعر وله خمسة وعشرون منجزاً أدبياً معظمها في الشعر وله بعض المجموعات القصصية، ويذكر أن المجموعة الشعرية المذكورة صادرة عن اتحاد الكتاب العرب وتقع في 125 صفحة من القطع المتوسط.

بلال أحمد

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