المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام

بيروت-سانا
استهدفت المقاومة اللبنانية صباح اليوم انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام شمال فلسطين المحتلة بالقذائف المدفعية وحققت إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مقاتلونا صباح اليوم انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة”.
وكانت المقاومة استهدفت أمس انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا وموقعي الرمثا والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابات مباشرة.
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