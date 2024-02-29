المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية صباح اليوم ‏انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام شمال فلسطين المحتلة بالقذائف المدفعية وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ‌‎استهدف ‏مقاتلونا صباح اليوم ‏انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة”.‏

وكانت المقاومة استهدفت أمس انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا وموقعي الرمثا والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققت إصابات ‏مباشرة.‏

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