حرائق الغابات تتسبب بإخلاء بلدات في ولاية تكساس الأمريكية

واشنطن-سانا

أصدرت السلطات الأمريكية اليوم عدة أوامر إخلاء لبلدات في ولاية تكساس جنوب غرب البلاد بسبب تواصل ستة حرائق غابات في الولاية من بينها حريقان لم تتم السيطرة عليهما بالكامل.

ونقلت فرانس برس عن السلطات قولها في بيان اليوم إن “تكساس سجلت 32 حريق غابات تم احتواء 26 منها بالكامل وذلك إثر الرياح العاتية ودرجات الحرارة الدافئة على غير المعتاد في الولاية”.

وأعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت حالة الكارثة في 60 مقاطعة، بينما أرغمت الحرائق بالقرب من أماريلو السلطات على إغلاق مصنع للأسلحة النووية بشكل مؤقت.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أماريلو درجات حرارة باردة مع رياح ضعيفة بينما أعربت السلطات عن أملها في أن تساعدها درجات الحرارة الباردة في إخماد الحرائق.

وأصدرت مدينة فريتش التي انقطعت الكهرباء والمياه عن مساحات كبيرة منها، أوامر إخلاء لجزء كبير من المدينة، في حين قالت سلطات بورغر المجاورة إنها فتحت مركزاً لإيواء النازحين.

وقالت ديدرا توماس المتحدثة باسم إدارة الطوارئ في مقاطعة هاتشينسون في تسجيل فيديو على فيسبوك: “لا أعتقد أن الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في منطقة فريتش سيكونون على الأرجح مستعدين لما سيشاهدونه لدى وصولهم المدينة” موضحة أنه لا تزال هناك منازل تشتعل فيها النيران.

وكانت عدة مدن في أنحاء الولايات المتحدة وكندا شهدت درجات حرارة قياسية خلال هذا الأسبوع تشبه الصيف ويعزو خبراء المناخ سبب ذلك إلى التغيير المناخي.

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