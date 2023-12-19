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عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء جراء مجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منازل في جباليا شمال قطاع غزة

وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة إلى 30 شهيداً

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وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء جراء مجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منازل في جباليا شمال قطاع غزة

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