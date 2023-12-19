وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة إلى 30 شهيداً

الثلاثاء / 19 / 12 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بمشاركة سورية… الدورة الأربعون لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تنطلق غداً في طرابلس
2023-12-18
وزير النفط يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية فرص التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز
2023-12-18
المقداد ووانغ دي: استمرار التشاور بشكل فعال لتنسيق المواقف بشأن التطورات الإقليمية والدولية ودفع التعاون الثنائي
2023-12-18
وزير التعليم العالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
2023-12-17
مشاهد من غوانزو على هامش القمة العالمية الخامسة للإعلام
2023-12-17
المهندس عرنوس للسفير سلوكا: ضرورة تعزيز إجراءات التجارة البينية بين سورية وبيلاروس
2023-12-17
سورية تشارك بمعرض داكار الدولي في السنغال
2023-12-17
محليات
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2023-12-19
سياح من جنسيات أوروبية صينية تزور مدينة بصرى الشام وتطلع على معالمها الأثرية
2023-12-18
اللجنة الوطنية لليونيسكو تناقش تعزيز الوعي بأهمية التراث المادي واللامادي
2023-12-18
طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-12-18
زراعة 3 آلاف غرسة في منطقتي وادي النضارة وسد المزينة غرب حمص ضمن حملة (غرسة خير)
2023-12-18
حفل في مدارس أبناء وبنات الشهداء بمناسبة الذكرى الـ 65 لانتصار الثورة الكوبية
2023-12-18
رئيس مجلس الوزراء خلال تخريج دفعة من معهد “إينا”: الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة إحدى ركائز المشروع الوطني للإصلاح الإداري
2023-12-18
رياضة
منتخب سورية في المركز الثالث في بطولة كأس العالم لفروسية الرماية
2023-12-18
الفتوة يفوز على الجيش في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم ويبتعد بالصدارة
2023-12-18
أرسنال يستعيد الصدارة بعد فوزه على برايتون في الدوري الإنكليزي
2023-12-17
رامي طلب يحرز برونزية جديدة لسورية في بطولة آسيا للشطرنج
2023-12-17
15 ميدالية متنوعة لسورية بالبطولة الدولية للسامبو والكوراش
2023-12-17
برونزية لسورية في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر
2023-12-17
بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة… فعالية كرنفالية لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الشباب الرياضية بدمشق
2023-12-17
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2023-12-19
للمرة الأولى.. افتتاح معرض للطاقات المتجددة في اللاذقية بمشاركة جهات عامة وخاصة
2023-12-18
تطوير إدارة محصول القمح لمواجهة أثر التغيرات المناخية خلال ورشة علمية للبحوث الزراعية
2023-12-18
وزير النفط يبحث مع القائم بأعمال السفارة العراقية فرص التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز
2023-12-18
بدء توزيع الدفعة الأولى من الأسمدة المخصصة لمحصول القمح بدير الزور
2023-12-18
ارتفاع أسعار الذهب
2023-12-18
ارتفاع أسعار النفط
2023-12-18
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
الرئيس الأسد خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث: التمسك بالقضايا هو الذي يحمي الشعوب والأوطان
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بإحداث الاتحاد الوطني لطلبة سورية ليحل محل قانون سابق
المقداد ووانغ دي: استمرار التشاور بشكل فعال لتنسيق المواقف بشأن التطورات الإقليمية والدولية ودفع التعاون الثنائي
عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 73
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات العسكرية
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد للحراج
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة عشرات الصهاريج والشاحنات من نفط وحبوب الجزيرة السورية
مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال يجري تتبعاً لتنفيذ خطة العمل والتوجهات لعام 2024
رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
عــاجــل
وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء جراء مجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منازل في جباليا شمال قطاع غزة
وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة إلى 30 شهيداً
2023-12-19
2023-12-19
sherin
سابق
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
التالي
(الشجرة المدهشة)… قصة جديدة للأطفال للأديبة أميمة إبراهيم
انظر ايضاً
وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء جراء مجزرة جديدة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منازل في جباليا شمال قطاع غزة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved