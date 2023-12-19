دمشق-سانا

“الشجرة المدهشة” قصة جديدة للأطفال للأديبة أميمة إبراهيم تحرض الطفل من خلالها على التمسك بالدراسة والقيام بالواجب واستدراك التقصير بأسلوب فني شائق.

وتسلط الأديبة إبراهيم الضوء في القصة على ضرورة حب الالتزام بالمدرسة، وأن تذكر الطفل دائما ضرورة تلافي التقصير، وأن تبقى المدرسة الأهم في ذاكرته لتكون حافزاً قوياً على الالتزام بالعلم والواجب.

وتشير الأديبة إبراهيم إلى أهمية محبة الأطفال للرياضة لأنها تفيد الجسم وتقوي الذاكرة وتنمي القيم، إضافة إلى بعث الراحة النفسية في حياة الطفل المتجددة.

وسعت الأديبة إبراهيم من خلال أنسنة الأشجار وثمارها وجعلها تتحدث لتسليط الضوء على الكائنات الجميلة والمفيدة، والتي من المفترض أن تكون صديقة الأطفال لما فيها من جمال وفائدة من خلال ما دار من حديث بين الثمار والطفل.

وبينت الأديبة في قصتها التي رسمت لوحاتها بإتقان الفنانة رند الدبس، وصدرت عن الهيئة العامة السورية للكتاب إلى دور الأم في التربية ورعاية الأطفال.

محمد خالد الخضر

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