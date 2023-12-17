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وسائل إعلام فلسطينية: 12 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا استهدفوا بقذائف الهاون تحشيدات لقوات العدو الصهيوني شرق حي الزيتون في غزة وحققوا فيها إصابات مباشرة

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