وسائل إعلام فلسطينية: 12 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مركزاً أمنياً جنوب شرق إيران
2023-12-16
غاتيلوف: الغرب ينتهج سياسة المعايير المزدوجة فيما يتعلق باللاجئين
2023-12-15
وزير السياحة يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون العربي وتطوير صناعة السياحة
2023-12-15
وزير خارجية أبخازيا: نسعى لتطوير التعاون مع سورية في مختلف المجالات والتصدي لمحاولات التدخل الغربية بشؤوننا
2023-12-15
صباغ لـ بيدرسون: على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية
2023-12-15
صباغ يبحث مع غراندي في جنيف أوجه التعاون بين سورية ومفوضية شؤون اللاجئين وسبل تعزيزه
2023-12-15
افتتاح القنصلية الفخرية لسورية في سلوفاكيا
2023-12-14
محليات
رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
2023-12-17
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار على المناطق الساحلية
2023-12-17
استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة بانفجار عبوة مفخخة بمدينة دير الزور
2023-12-16
طقس الغد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى غائم
2023-12-16
الهلال الأحمر يقدم تجهيزات زراعية ووحدة لتصنيع الألبان والأجبان لدائرة زراعة نوى
2023-12-16
(إرادتي قوتي)…فعالية لأطفال من ذوي الإعاقة في الحسكة
2023-12-16
مبادرة السلام السورية الروسية تكرم 50 أسرة من ذوي الشهداء وعدداً من الطلاب المتفوقين
2023-12-16
رياضة
الفارس السوري عمرو حمشو يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024
2023-12-16
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يخسر أمام منتخب الأردن ببطولة غرب آسيا
2023-12-16
فوز العربي على الرحى في دوري كرة السلة للناشئات تحت 18 عاماً
2023-12-16
جبلة يفوز على الوحدة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-12-15
منافسات قوية في بطولة كأس السيد الرئيس للكاراتيه في القتال الجماعي
2023-12-15
فياريال يفوز على رين بثلاثية في الدوري الأوروبي
2023-12-15
سانت غيلواز يفوز على ليفربول في الدوري الأوروبي
2023-12-14
اقتصاد
إنتاج الصين من الفحم والنفط والغاز الطبيعي يسجل نمواً مطرداً خلال العام الجاري
2023-12-17
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 12700 ليرة للدولار
2023-12-17
المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة إلى 16 بالمئة سنوياً
2023-12-15
ارتفاع أسعار النفط عالمياً 3 بالمئة
2023-12-15
استقرار أسعار الذهب
2023-12-15
زراعة أكثر من 25 ألف هكتار بالقمح في حمص
2023-12-14
سعر غرام الذهب يرتفع 15 ألف ليرة محلياً
2023-12-14
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
رئيس مجلس الوزراء يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار على المناطق الساحلية
الرئيس الأسد خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب: ما سيصدر عن الاجتماع مهم لجهة تغيير وتجديد في منظومة العمل الحزبي والمجتمع والدولة
سورية تدين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مركزاً أمنياً جنوب شرق إيران
حاجز للجيش يطرد رتلاً للاحتلال الأمريكي وميليشا (قسد) الانفصالية بريف الحسكة
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
وزير السياحة يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة تعزيز التعاون العربي وتطوير صناعة السياحة
فريق الأولمبياد العلمي السوري يفوز بالمركز الأول في أولمبياد الكيمياء العربي التاسع بالعراق
وزير خارجية أبخازيا: نسعى لتطوير التعاون مع سورية في مختلف المجالات والتصدي لمحاولات التدخل الغربية بشؤوننا
صباغ لـ بيدرسون: على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح من الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية
وسائل إعلام فلسطينية: 12 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
2023-12-17
2023-12-17
sherin
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