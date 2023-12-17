عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين فجر اليوم، وأصيب آخرون أغلبهم نساء وأطفال إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 72.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال ارتكب اليوم مجزرة جديدة عبر قصفه منزلاً في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 24 فلسطينياً أغلبهم من عائلة واحدة، وإصابة أكثر من 80 آخرين، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، فيما استشهد 11 فلسطينياً وأصيب العشرات جراء قصف منزل آخر في جباليا النزلة.

كما قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 فلسطينياً وإصابة العشرات أغلبهم نازحون، فيما استشهد وأصيب العشرات جراء قصف حي الجنينة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أصيب شابان آخران إثر إطلاق مدفعية الاحتلال قذائف على ساحة مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على أحياء سكنية في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا وسط وشمال القطاع، وقصفت مدفعيته عدة محاور شرق ووسط خان يونس في الجنوب، تزامناً مع قصف بحرية الاحتلال عدة مناطق شمال مدينة خان يونس وساحلها الغربي.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 19 ألفاً جلهم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 51 ألفاً، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

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