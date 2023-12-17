إنتاج الصين من الفحم والنفط والغاز الطبيعي يسجل نمواً مطرداً خلال العام الجاري

بكين-سانا

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن إنتاج الصين من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي حافظ على توسع مطرد، خلال الأشهر 11 الماضية من العام الجاري.

وأوضحت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء ونشرتها وكالة شينخوا أن المناجم في البلاد أنتجت 4.24 مليارات طن من الفحم خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وتشرين الثاني الماضيين، بزيادة قدرها 2.9 بالمئة على أساس سنوي، في حين ارتفع إنتاج البلاد من النفط الخام بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 191.25 مليون طن، بينما زادت وارداتها من النفط الخام بنسبة 12.1 بالمئة، لتبلغ 515.65 مليون طن.

وأشارت البيانات إلى أن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 6 بالمئة خلال الأشهر الـ 11 الماضية من هذا العام، ليصل إلى 209.6 مليارات متر مكعب، بينما توسعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 8.5 بالمئة لتبلغ 107.4 ملايين متر مكعب.

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