الدفاع الروسية: إفشال محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم واسع على القرم

موسكو-سانا

أفشلت أنظمة الدفاع الجوي الروسية محاولةً لشن هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية في جمهورية القرم الروسية، وتم تدميرها جميعاً.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: إن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية صدت محاولةً من جانب قوات نظام كييف، لشن ضربة واسعة النطاق بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي القرم، وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة.

وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الـ 24 ساعةً الماضية 49 طائرةً مسيرةً أوكرانيةً و10 صواريخ من أنواع مختلفة.

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