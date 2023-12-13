إغلاق محطة وقود وضبوط بمخبز خاص ووسائل نقل جماعية مخالفة في السويداء

السويداء-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء محطة وقود بريف المحافظة إغلاقاً إدارياً لمدة ثلاثة شهور، وذلك للتصرف غير المشروع بمادتي البنزين والمازوت.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا، في تصريح لمراسل سانا اليوم أن إغلاق المحطة أمس جاء بعد تنظيم ضبط في وقت سابق للتصرف غير المشروع باحتياط المادتين.

وبين مهنا أنه جرى على مدار الأيام القليلة الماضية تنظيم ضبط بمخبز خاص للتصرف غير المشروع بمادتي الدقيق التمويني والمازوت، مع فرض غرامة جراء هذه المخالفة بقيمة 40 مليون ليرة سورية، إضافة إلى تنظيم ثلاثة ضبوط بوسائل نقل جماعية لعدم الالتزام بمسار خط عملها، وضبط بمعتمد خبز للتصرف غير المشروع بالمادة، حيث تمت إحالة جميع الضبوط للقضاء المختص أصولاً.

عمر الطويل

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