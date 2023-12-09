روسيا تطور محركات لصواريخ سويوز الجديدة

موسكو-سانا

طورت شركة اينرغوماش الروسية محركا آخر من محركات أي دي 171 ام في المخصصة لصواريخ سويوز 5 الواعدة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الشركة قولها في بيان: “نهاية خريف العام الجاري انتهى الخبراء من تجميع ثاني محرك من أي دي 171 ام في التي ستستخدم مع صواريخ سويوز 5 الروسية الجديدة”.

من جهتها أشارت وكالة روس كوسموس إلى أن شركة اينرغوماش سلمت مركز بروغريس الروسي في نهاية الشهر الماضي نتائج تطويرها للمحركات الجديدة المخصصة لصواريخ الفضاء، ويتم العمل في الشركة حالياً على تجميع ثالث محرك من محركات أي دي 171 ام في، وبعدها ستبدأ مرحلة اختبارات هذه المحركات لتبدأ بعدها عملية إنتاجها التسلسلي.

وكانت شركة اينرغوماش أشارت سابقا إلى أن محرك أي دي 171 ام في يعتبر من أقوى المحركات المخصصة لصواريخ الفضاء، ويبلغ وزنه 10300 كيلوغرام أما ارتفاعه 4150 ميللمتراً، وله القدرة على توليد عزم يساوي 246 ألف حصان وقوة دفعه تساوي 800 طن.

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