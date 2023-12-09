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منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا

2023-12-09

بيروت-سانا

توج منتخب سورية لكرة السلة للناشئات بلقب بطولة غرب آسيا المقامة في لبنان بعد فوزه على نظيرهاللبناني، بنتيجة 49 -38 نقطة في المباراة النهائية للبطولة.

وكان منتخبنا فاز خلال الدور الأول للبطولة على نظيره العراقي بنتيجة 79- 27 نقطة في الجولة الأولى، وخسر أمام نظيره اللبناني في الجولة الثانية 50-48 نقطة.

وضم منتخبنا اللاعبات.. لوليا فتاحي وديانا فنصة ومرال الحسن وزينة بكور ونايا تقلة ولينا حسن آغا ولمار بركات وشذى عرابي وريم العساف وجويل فليحان وسينا بشماف وغنى مسعود.

 هناء صقور

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