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الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي قصف المركز الاستشفائي العسكري في بلدة عين إبل جنوب لبنان ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات

2023-12-08

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