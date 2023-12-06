القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– وسائل إعلام فلسطينية: عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على أحياء الشجاعية والزيتون والدرج بمدينة غزة، والاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة فجر اليوم بقصف منزلين في مخيم جباليا.

وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.