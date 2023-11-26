فتوح يطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني دون أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية.

وشدد فتّوح خلال لقائه اليوم رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل في مدينة رام الله على ضرورة وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة وانسحابه من كامل الأراضي الفلسطينية مجدداً دعوته إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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