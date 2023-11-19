إيسيسكو تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة

القدس المحتلة-سانا

أدانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة “إيسيسكو” الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وجرح المئات.

وأكدت الإيسيسكو في بيان لها اليوم، نقلته وكالة وفا، أن استمرار هذا السلوك الوحشي للاحتلال يثبت مجدداً إصراره على خرق كل القوانين الدولية، والاستهزاء بالمواقف المتصاعدة في كل مكان ضد ممارساته الهمجية، التي باتت تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، إذ لم يسبق لقوة أن استخدمت آلتها العسكرية بمثل هذا العدوان على مهاجع الأطفال والمدارس والمستشفيات.

وجددت الإيسيسكو مطالبتها المنظمات الدولية العاملة في مجالات التربية والعلم والثقافة باتخاذ مواقف حازمة تجاه ممارسات الاحتلال الهوجاء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات المحاسبة عليها، مؤكدةً أنها ستكون في طليعة المنظمات لدعم المنظومة التعليمية والثقافية في قطاع غزة، استمراراً لدورها في تعزيز جهود دولة فلسطين في مجالات التربية والعلم والثقافة.

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