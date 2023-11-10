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أئمة وخطباء المساجد يؤكدون استمرار المضي بنصرة الشعب الفلسطيني حتى النصر والتحرير

2023-11-10

دمشق-سانا

أكد أئمة وخطباء المساجد في سورية في خطبهم خلال صلاة الجمعة اليوم أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مع تواطؤ الدول الغربية تظهر بشكل واضح سقوط كل أقنعة حقوق الإنسان والمواثيق الأممية التي كان الغرب يتشدق بها، ويستعمر الدول تحت رايتها.

وأشار الأئمة والخطباء إلى أهمية المضي بنصرة أطفال وأهالي غزة والوقوف إلى جانبهم ضد إجرام الصهاينة حتى النصر والتحرير.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد في خطبة الجمعة: إن المسجد الأقصى المبارك سيبقى قبلة كل مسلم وفي قلبه، ومهما حاول الصهاينة بجرائمهم طمس معالم هويتنا، فإن كل قطرة دم تنزل اليوم في أرض فلسطين تزيدنا تمسكا بإيماننا وثوابتنا، وتزيدنا إصراراً لتحرير الأقصى وفلسطين.

وأضاف الوزير السيد: “إن من يريد أن يجعل من غزة مقبرة للمقاومة ويريدنا ألا نشتم منها إلا رائحة الموت والدمار، فإننا نقول له إن أنوف العزة لا تشتمّ من غزة إلا رائحة النصر أو الجنة، وتراها مقبرة لأطماعكم واحتلالكم المجرم”.

عماد الدغلي

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