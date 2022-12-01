50 طفلاً في منافسات ملتقى الأدباء الصغار بحمص

حمص-سانا

يشارك 50 طفلاً من منظمة طلائع البعث في حمص بمجموعة من المنافسات الشعرية، التي تقام في عدة مناطق تحت عنوان “الطفولة تنبض محبة” تنفيذاً لخطة المنظمة.

ويقدم الأطفال الموهوبون نتاجهم الأدبي أمام لجنة من الشعراء، إضافة إلى تقديم شكل من أشكال الحكاية الشعبية الخاصة بكل منطقة، وأدوار تمثيلية عن شعراء العصور الماضية بلباسهم التراثي الذي يرمز لزمان عصر الشاعر ذاته.

وفي تصريح لمراسلة سانا أشارت عضو قيادة فرع حمص لطلائع البعث رئيسة مكتب الثقافة والفنون الجميلة فاتن محمود إلى أن محافظة حمص بدأت بتنفيذ المنافسات في الـ 20 من تشرين الأول الماضي على مستوى المناطق الطليعية، وفي المدارس التطبيقية، وبعد الانتهاء من تنفيذه على مستوى المناطق سيتم تنفيذه على مستوى الفرع الشهر القادم.

وحسب المحمود فإن عدد الأطفال المشاركين حتى الآن 50 طفلاً، حيث تم تنظيم المنافسات في أماكن عامة وأثرية كالسوق المسقوف في حمص القديمة بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وأعرب عدد من الأطفال المشاركين عن حماسهم وسعادتهم بخوض هذه المنافسات، مبينين أنها كانت تجربة رائعة تفسح المجال أمام مواهبهم الشعرية وتظهر قدراتهم على الأداء بشكل جيد باللغة العربية الفصحى.

لارا أحمد

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