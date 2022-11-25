السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل رئيس وزراء جمهورية بيلاروس رومان غولوفتشينكو والوفد المرافق له 24-11-2022 2022-11-25 السيد الرئيس بشار الأسد يلتقي بمئة شاب وشابة من المشاركين في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطلقها الاتحاد الوطني لطلبة سورية 21-11-2022 بدء الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في حمص 19-11-2022 الصحة تطلق أيام التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين 20-11-2022 تجهيزات ومعدات كهربائية جديدة تصل إلى درعا 20-11-2022 ميدالية برونزية لسورية في أولمبياد الروبوت العالمي بألمانيا 20-11-2022 وصول قافلة تجهيزات كهربائية إلى دير الزور 21-11-2022 افتتاح مشفى ميداني في حلب بسعة 120 سريراً بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي 21-11-2022 رئيس وزراء جمهورية بيلاروس على رأس وفد اقتصادي يبدأ زيارة إلى سورية 23-11-2022 سورية وبيلاروس توقعان ست اتفاقيات في مجالات التبادل التجاري والتربية والإسكان والنقل والصناعة والجمارك 23-11-2022 محافظة إدلب تستلم قافلة تجهيزات ومعدات كهربائية لدعم عمل الشبكة الكهربائية 24-11-2022 مكتبة الأسد تحتضن معرضاً للمخطوطات والدوريات القديمة الصادرة في بلاد الاغتراب 24-11-2022 بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع 2022-11-25 Afraa