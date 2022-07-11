 خبيرة صحة روسية: فيروس كورونا أكثر خبثاً من السارس

موسكو-سانا

صنفت مؤسسة “روس بوتريب نادزور” الصحية الروسية فيروس كورونا بالأكثر خبثاً بين الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بسبب تفاقم أعراضه ومسار المرض الناتج عن الإصابة به.

وقالت نائبة مدير القسم السريري والتحليلي لمعهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة لدى “روس بوتريب نادزور” ناتاليا بشينيجنايا في بيان نشرته على قناتها على موقع تلغرام اليوم “إن فيروس كورونا أصبح مع الزمن أكثر شبها بالسارس (أمراض الجهاز التنفسي الحادة) وبات من الصعب التمييز بينهما من خلال المسار والأعراض” معتبرة في الوقت ذاته أن فيروس كورونا يظل “أكثر خبثاً” لكونه يؤدي إلى تفاقم مشاكله أو ظهور أمراض المناعة الذاتية ومشاكل في الجلد والجهاز العضلي الهيكلي والرئتين والقلب والأوعية الدموية.

ونصحت بشينيجنايا بممارسة تمارين التنفس والمشي في الهواء الطلق وكذلك إدخال الخضار والفواكه الطازجة إلى النظام الغذائي لكونها تساعد على التعافي من الأمراض الناجمة عن كورونا.

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