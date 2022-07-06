ابوجا-سانا

أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري اليوم وفاة الأمين العام لمنظمة (أوبك) محمد باركيندو عن عمر ناهز 63 عاماً.

ونقلت وسائل إعلام عن كياري قوله عبر موقع تويتر: “لقد فقدنا الدكتور محمد سانوسي باركيندو الذي توفي مساء أمس” مضيفاً “لا شك أن هذه خسارة كبيرة لعائلته ولمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية ولبلدنا ولأوبك ومجتمع الطاقة العالمي”.

يذكر أن ولاية باركيندو كأمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تنتهي في الـ 31 من تموز الحالي.

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