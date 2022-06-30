إطلاق العروض للفيلم الروائي الطويل (الظهر إلى الجدار) في المحافظات

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للسينما عن إطلاق مجموعة العروض التجارية للفيلم الروائي الطويل (الظهر إلى الجدار) إخراج أوس محمد وذلك في صالات سينما الكندي في دمشق واللاذقية وطرطوس.

وسيعرض الفيلم بكندي دمشق ودمر اليوم وفي كندي اللاذقية يوم غد الجمعة وفي كندي طرطوس يوم السبت المقبل.

ويتناول الفيلم حكاية (قصي) الدكتور الجامعي في كلية الإعلام الذي تتغير حياته بعد معرفته أن صديقه المقرب منذ أيام الدراسة والذي انقطعت أخباره منذ سنوات وقع في مشكلة كبيرة فيحاول مساعدته ومعرفة حقيقة ما جرى فعلاً.

والفيلم من بطولة أحمد الأحمد وعبد المنعم عمايري وعلي صطوف ولين غرة والفرزدق ديوب وحمادة سليم ورامي أحمر وأكثم حمادة وسارة بركة وضيوف الشرف فايز قزق وفيلدا سمور ومحمد قنوع وعبد الرحمن قويدر.

يذكر أن الممثل أحمد الأحمد نال جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم في مسابقة الفيلم الروائي الطويل المسابقة الدولية وجائزة أفضل ممثل في المسابقة العربية أيضاً في الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 2021.

ميس العاني

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