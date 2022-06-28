مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب طفل اليوم في حادث إطلاق نار بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الشرطة الباكستانية قولها: إن فريقاً مكلفاً بتقديم لقاح شلل الأطفال تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في منطقة وزيرستان الشمالية ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وعامل من الفريق وإصابة طفل كان يتلقى اللقاح تم نقله للمستشفى لتلقي اللازم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

وبينت الشرطة أنه تم وضع الأمن في حالة تأهب قصوى في المنطقة في أعقاب الهجوم ولا تزال العمليات جارية للقبض على المسلحين.

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