رئيس جمهورية دونيتسك: مرتزقة أجانب بين المستسلمين في آزوفستال

دونتيسك- سانا

اكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين وجود مرتزقة أجانب بين النازيين الأوكرانيين الذين استسلموا بعد محاصرة القوات الروسية لهم في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول.

وقال بوشيلين في تصريح لقناة (سولوفيف لايف) رداً على سؤال حول وجود أجانب بين النازيين الذين استسلموا في آزوفستال: “حسب المعلومات الأولية كان هناك مرتزقة أجانب” مشيراً إلى أنه بعد عمل المتخصصين ستكون هناك معلومات يتم الكشف عنها.

ولفت بوشيلين إلى أن ستة مسلحين قتلوا في آزوفستال أثناء محاولتهم تفجير مستودعات للذخيرة قبل الاستيلاء عليها.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرغى شويغو أعلن أمس انتهاء عملية تحرير ماريوبول بعد استسلام القوات الأوكرانية والمتطرفين النازيين في مصنع آزوفستال.

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