كورونا يودي بحياة أكثر من 6 ملايين و248 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 6 ملايين و 248 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 510587362 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6248113 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 463955736 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1018730 حالة وفاة من أصل 82757704 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 522374 حالة وفاة من أصل 43065666 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 662866 حالة وفاة من أصل 30378061 إصابة.

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