SCS-NET

إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم جنوب نابلس

2022-03-29

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم واطلقت قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال جرفت أراضي تقدر بنحو 300 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة بهدف الاستيلاء عليها وتوسعة مستوطنة مقامة في المنطقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الاحتلال يجرف أراضي الفلسطينيين غرب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أراضي الفلسطينيين غرب بيت لحم

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved