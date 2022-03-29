إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتدت على أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم واطلقت قنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال جرفت أراضي تقدر بنحو 300 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة بهدف الاستيلاء عليها وتوسعة مستوطنة مقامة في المنطقة.

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