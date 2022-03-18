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الأهلي المصري يفوز على المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

2022-03-18

القاهرة-سانا

فاز الأهلي المصري على ضيفه المريخ السوداني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم في العاصمة المصرية القاهرة وذلك ضمن الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية الأهلي كل من بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر في حين سجل رمضان عجب هدف المريخ الوحيد.

وحقق الأهلي حامل اللقب بذلك انتصاره الثاني في النسخة الحالية للبطولة مقابل تعادل وهزيمتين ورفع رصيده إلى 7 نقاط ويحتل مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الأولى بينما توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط شاغلاً المركز الرابع والأخير على سلم الترتيب.

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