السنغال يتأهل لنصف نهائي كأس أمم افريقيا

ياوندي-سانا

تأهل منتخب السنغال للدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على نظيره غينيا الإستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ختام منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وسجل فامارا دييدهيو لاعب منتخب السنغال الهدف الأول في الدقيقة 28 وسجل شيخو كوياتيه الهدف الثاني في الدقيقة 68 ليختتم إسماعيلا سار التسجيل بالدقيقة 79 من زمن اللقاء بينما جاء الهدف الوحيد لغينيا الاستوائية في الدقيقة 57 بتوقيع يانيك بويلا .

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السنغال مع منتخب بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي بعدما تأهل الأخير بفوزه الصعب على منتخب تونس بنتيجة 1-0.

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