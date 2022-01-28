درعا.. استمرار تسوية أوضاع المطلوبين

الجمعة / 28 / 01 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
السفير آلا: الحصار والإرهاب والعدوان والاحتلال تتسبب بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية
2022-01-28
ما هي أبرز نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية؟
2022-01-28
روسيا وإيران تجددان مطالبتهما بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سورية
2022-01-28
السفير صباغ: ما شهدته الحسكة نتيجة حتمية للنهج العدائي لدول غربية حيال سورية
2022-01-28
السفير صباغ: مواصلة الغرب فرض إجراءاته القسرية غير الشرعية تفاقم معاناة ملايين السوريين
2022-01-27
فيرشينين: الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا الربيع القادم
2022-01-27
رئيس وزراء بيلاروس: مستعدون لتعزيز العلاقات مع سورية
2022-01-27
محليات
استمرار فتح الطرقات المغلقة نتيجة تراكم الثلوج في ريف طرطوس
2022-01-28
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع طفيف
2022-01-28
إصلاح أعطال في شبكة الكهرباء بريف السويداء
2022-01-28
ضبط طن زبدة حيوانية مخالفة بريف دمشق
2022-01-28
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2022-01-28
امتلاء سدود الدريكيش والصوراني وخليفة بالمياه في طرطوس
2022-01-28
إصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية بالقنيطرة جراء الأحوال الجوية
2022-01-28
رياضة
دوري كرة السلة.. الوحدة ينهى الذهاب متصدراً
2022-01-28
فوز صعب لناشئات محردة على النواعير بدوري كرة السلة تحت 16 عاماً
2022-01-28
مدفيديف إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بالتنس
2022-01-28
نادال يتأهل إلى نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
2022-01-28
الأرجنتين تفوز على تشيلي وأوروغواي على بارغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية
2022-01-28
ذهبية لغزال بملتقى كلادنو في التشيك
2022-01-27
مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم: اللاعبون والكادر الفني يتحملون مسؤولية الخسارة أمام الإمارات
2022-01-27
اقتصاد
تمديد العمل ببرنامج دعم (أسعار الفائدة.. الإنتاج المحلي) لمدة عام
2022-01-28
مركز التنمية العالمي: سياسات الدول الغنية حيال مشاريع المناخ (استعمارية ومنافقة)
2022-01-28
الاقتصاد الأمريكي يسجل أعلى معدل تضخم منذ عقود
2022-01-28
ارتفاع أسعار النفط
2022-01-28
بتكلفة نحو تريليون ليرة.. منح 16 مشروعاً إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد
2022-01-27
تحالف رينو ونيسان ميتسوبيشي يعتزم استثمار 23 مليار دولار لإنتاج سيارات كهربائية
2022-01-27
حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية يتجاوز 18 مليار دولار
2022-01-27
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
وحدات الجيش تمنع عربات للاحتلال الأمريكي من دخول مركز مدينة الحسكة
تمديد العمل ببرنامج دعم (أسعار الفائدة.. الإنتاج المحلي) لمدة عام
السفير آلا: الحصار والإرهاب والعدوان والاحتلال تتسبب بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية
توقف خدمات الاتصالات في بلودان ومضايا بسبب سرقة الكابلات المغذية
ميليشيا (قسد) تداهم عدة قرى وتختطف عدداً من المواطنين بريفي الرقة ودير الزور
ما هي أبرز نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية؟
استمرار تسوية أوضاع المطلوبين في مركز قصر الحوريات وسط مدينة درعا- فيديو
روسيا وإيران تجددان مطالبتهما بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سورية
طيران الاحتلال الأمريكي يدمر منازل عدة وميليشيا (قسد) تداهم أحياء في الحسكة
جامعة تشرين تؤجل الامتحانات المقررة غداً بسبب الأحوال الجوية
درعا.. استمرار تسوية أوضاع المطلوبين
2022-01-28
تصوير: ضياء الدين السعيد
تسوية في درعا
2022-01-28
soliman
سابق
تمديد العمل ببرنامج دعم (أسعار الفائدة.. الإنتاج المحلي) لمدة عام
التالي
وحدات الجيش تمنع عربات للاحتلال الأمريكي من دخول مركز مدينة الحسكة
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved