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مراسل سانا: حاجز للجيش العربي السوري في شارع فلسطين بمدينة الحسكة يمنع مرور مدرعتين عسكريتين للاحتلال الأمريكي حاولتا الدخول إلى مركز المدينة ويجبرهما على المغادرة

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