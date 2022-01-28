مراسل سانا: حاجز للجيش العربي السوري في شارع فلسطين بمدينة الحسكة يمنع مرور مدرعتين عسكريتين للاحتلال الأمريكي حاولتا الدخول إلى مركز المدينة ويجبرهما على المغادرة