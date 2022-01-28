مراسل سانا: حاجز للجيش العربي السوري في شارع فلسطين بمدينة الحسكة يمنع مرور مدرعتين عسكريتين للاحتلال الأمريكي حاولتا الدخول إلى مركز المدينة ويجبرهما على المغادرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ما هي أبرز نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية؟
2022-01-28
روسيا وإيران تجددان مطالبتهما بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سورية
2022-01-28
السفير صباغ: ما شهدته الحسكة نتيجة حتمية للنهج العدائي لدول غربية حيال سورية
2022-01-28
السفير صباغ: مواصلة الغرب فرض إجراءاته القسرية غير الشرعية تفاقم معاناة ملايين السوريين
2022-01-27
فيرشينين: الاجتماع المقبل حول سورية بصيغة أستانا الربيع القادم
2022-01-27
رئيس وزراء بيلاروس: مستعدون لتعزيز العلاقات مع سورية
2022-01-27
روسيا تجدد دعمها لسيادة سورية ووحدة أراضيها
2022-01-27
محليات
إصلاح الأعطال في الشبكة الكهربائية بالقنيطرة جراء الأحوال الجوية
2022-01-28
حالة الطرق في ريف دمشق جراء الأحوال الجوية والمحافظة تستنفر آلياتها لتأمينها
2022-01-28
مواصلة فتح وتأمين الطرق المغلقة جراء الثلوج في مصياف بريف حماة
2022-01-28
أجواء شديدة البرودة ليلاً وتوقعات مستمرة بهطلات ثلجية على المرتفعات
2022-01-28
هطولات مطرية متفرقة أغزرها 40 مم في وادي العيون بحماة
2022-01-28
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2022-01-27
فتح أوتوستراد حماة بيت ياشوط
2022-01-27
رياضة
مدفيديف إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بالتنس
2022-01-28
نادال يتأهل إلى نهائي أستراليا المفتوحة للتنس
2022-01-28
الأرجنتين تفوز على تشيلي وأوروغواي على بارغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية
2022-01-28
ذهبية لغزال بملتقى كلادنو في التشيك
2022-01-27
مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم: اللاعبون والكادر الفني يتحملون مسؤولية الخسارة أمام الإمارات
2022-01-27
المنتخب الإيراني يتأهل لنهائيات كأس العالم
2022-01-27
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره الإماراتي في تصفيات كأس العالم
2022-01-27
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2022-01-28
بتكلفة نحو تريليون ليرة.. منح 16 مشروعاً إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد
2022-01-27
تحالف رينو ونيسان ميتسوبيشي يعتزم استثمار 23 مليار دولار لإنتاج سيارات كهربائية
2022-01-27
حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية يتجاوز 18 مليار دولار
2022-01-27
شيري تطلق سيارة جديدة بمواصفات مميزة
2022-01-27
ميزانية بريطانيا تسجل رابع أعلى عجز لها على الإطلاق
2022-01-26
خسائر شركة بوينغ الأمريكية للطيران
2022-01-26
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الشريط الأخباري
ميليشيا (قسد) تداهم عدة قرى وتختطف عدداً من المواطنين بريفي الرقة ودير الزور
ما هي أبرز نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية؟
استمرار تسوية أوضاع المطلوبين في مركز قصر الحوريات وسط مدينة درعا
روسيا وإيران تجددان مطالبتهما بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في سورية
طيران الاحتلال الأمريكي يدمر منازل عدة وميليشيا (قسد) تداهم أحياء في الحسكة
جامعة تشرين تؤجل الامتحانات المقررة غداً بسبب الأحوال الجوية
السفير صباغ: ما شهدته الحسكة نتيجة حتمية للنهج العدائي لدول غربية حيال سورية
53 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 310 حالات ووفاة 2
نظرا للإقبال الكبير.. تمديد التسوية في درعا ليومين إضافيين
ميليشيا (قسد) تخطف 50 شخصاً في الرقة
مراسل سانا: حاجز للجيش العربي السوري في شارع فلسطين بمدينة الحسكة يمنع مرور مدرعتين عسكريتين للاحتلال الأمريكي حاولتا الدخول إلى مركز المدينة ويجبرهما على المغادرة
2022-01-28
حاجز للجيش العربي السوري
2022-01-28
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