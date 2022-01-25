حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات تستقطب الأفكار الشبابية الريادية وتحولها إلى مشاريع استثمارية

حمص-سانا

داخل حرم جامعة البعث بحمص خلف كلية العلوم تستقبل حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات مجموعات شبابية من مختلف الاختصاصات والمستويات لترعى مشاريعهم العلمية وتوفر البيئة الخصبة لنمو أفكارهم وتحويل أحلامهم إلى حقيقة حيث ترجم فيها الكثير من الطلبة أفكارهم الخلاقة إلى مشاريع استثمارية.

من المشاريع التي تحتضنها حالياً مشروع تطبيق يعتمد على الذكاء الصنعي لكشف أمراض النباتات إضافة إلى دليل زراعي ومن أعضاء فريق المشروع راما الحافظ ولانا غالي وليلى الحافظ وجميعهم من خريجي هندسة المعلوماتية.

وتوضح الشابة ليلى أن الحاضنة قدمت الدعم اللازم لتنفيذ المشروع على أرض الواقع داعية الشباب للإقبال على الحاضنة وطرح رؤاهم وأفكارهم ووضعها موضع التنفيذ.

فيما يتم احتضان مشروع نظام لمراقبة طلاب المدارس للطلبة ثائر الياسين ومجد داوود وأسامة ومصطفى عودة حيث يقول الشاب أسامة خريج هندسة المعلوماتية إنه منذ سنة تقريباً تقدمنا بمشروعنا إلى الحاضنة ووجدنا الأجواء الجيدة للبحث في سبل دعم مشروعنا وتحويله إلى واقع بعد إجراء الدراسة الكاملة له والبحث بالجدوى الاقتصادية باعتباره مشروع تطبيق تكنولوجي للمدارس متكامل يستهدف إدارات المدارس داعياً الشباب للتواصل مع الحاضنة.

وبين الشاب ثائر خريج هندسة معلوماتية أن التطبيق يحقق قفزة نوعية على مستوى التواصل بين الأهالي والطلبة من خلال المدرسة وحث الشباب على ضرورة التقدم بمشاريعهم وأفكارهم الريادية وزيارة الحاضنة التي بدورها تقدم جل خدماتها لتحقيق رؤى الشباب ومشاريعهم النوعية.

مديرة حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات بحمص المهندسة هالة جحجاح أوضحت في تصريح لنشرة سانا الشبابية أن الحاضنة أحد مشاريع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية واتخذ لها مقر بجامعة البعث لتكون قريبة من الطلبة ومن جميع الاختصاصات مبينة أن الطلبة الراغبين بتأسيس مشاريعهم يتقدمون للحاضنة بأفكارهم ومشاريعهم ليتم تبنيها حتى تغدو مشاريع رابحة من خلال دعم لجنة من الخبراء تعمل على تقييم الأفكار المطروحة.

وتضم الحاضنة وفق جحجاح تسع قاعات مجهزة بالحواسيب والإنترنت يجتمع فيها فريق العمل من أصحاب المشاريع لمناقشتها من كل الجوانب كما تقدم الحاضنة دورات تأهيل وتدريب لتحديد مخاطر تنفيذ المشاريع وسبل إنجاحها والتخطيط الجيد لها من خلال استشاريين فنيين إضافة لتأمين الترخيص اللازم للمشاريع والتشبيك مع قطاعات اقتصادية لدعمهم والدخول في سوق العمل.

وتسعى الحاضنة لتحقيق أهدافها عن طريق نشر ريادة الأعمال بين الشباب من حملة الكفاءات والخبرات كما تقوم باحتضان أي مشروع ضمن مجالات تقانة المعلومات والاتصالات ويشترط في هذا المشروع حسب جحجاح أن يمتلك مقومات النجاح الأولية من حيث الفكرة التقنية وجودتها وجدتها وقدرتها على الاستمرار في السوق وفي الوقت نفسه يتم تقييم صاحب المشروع وقدرته على تنفيذ هذا المشروع والقيام بإطلاق وإدارة شركته الناشئة.

وتشير جحجاح إلى أن الخدمات التي تقدمها الحاضنة عديدة تساعد المحتضنين في ممارسة أعمالهم بشكل يتناسب مع طبيعة المشاريع التي يقومون بها ويضمن نجاحها ومن هذه الخدمات المكان الذي يتمتع بكونه موقعاً متميزاً مما يمكن الشركات الناشئة من التواصل التام والسهل مع جميع الجهات إضافة للبنية التحتية من التجهيزات المطلوبة من خدمات الإنترنت والاتصالات كما تقدم الاستشارات المهنية التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيام بأول خطة عمل فعلية مبنية على أسس مدروسة علمياً إضافة إلى المتابعة المستمرة لعمل الشركات مع النصح والتوجيه الدائم من الناحية التقنية ومن ناحية إدارة الأعمال.

تمام الحسن